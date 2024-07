Volley l’Italia cede al cospetto della Francia | argento agli Europei Under 18 Zlatanov top scorer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)è stata sconfitta dallacon un netto 3-0 (25-15; 25-20; 25-21) nella finale degli18 dimaschile, andata in scena a Sòfia (Bulgaria). Gli azzurri non sono praticamente mai riusciti a tenere testa ai transalpini, scappati via fin dalle prime battute dei tre set e capaci di tenere agevolmente in mano il pallino del gioco. I ragazzi di coach Monica Cresta hanno comunque conquistata una bella meda d’al termine di un lungo percorso, caratterizzato da sette successi nella fase a gironi e dall’affermazione nella semifinale di ieri contro la Polonia, prima di crollare aldegli imbattuti Galletti.