Voglio vincere la nomination Casa Bianca il sogno di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) La vice presidente degli Stati Unitiha detto di essere «onorata di avere l'appoggio del presidente» Joe Biden e di volersi «guadagnare ela». In una nota rilasciata dalla campagna elettorale di Biden-, la vice presidente ha sottolineato che «mancano 107 giorni alle elezioni. Insieme combatteremo. E insiememo».ha aggiunto che «nel corso dell'anno passato ho viaggiato in tutto il paese, parlando con gli americani della scelta chiara sa fare in questa elezione importante. Ed è ciò che continuerò a fare nei giorni e nelle settimane a venire. Farò tutto ciò che è in mio potere per unire il Partito Democratico e unire la nostra nazione, per sconfiggere Donald Trump e il suo estremo Project 2025».