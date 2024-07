Vittoria in movimento Gli emuli di Sinner scendono in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo l’arrampicata la scorsa settimana, ora è il turno del tennis. Torna “in“, l’iniziativa a tutto sport promossa per l’estate 2024 dal Comune di Brescia. Obiettivo: trasformare lacentrale, spesso attraversata da bande di minori non proprio tranquilli, in un luogo di aggregazione e incontro attrattivo e sicuro. Da martedì 23 luglio a giovedì 25 all’ombra delle Poste centrali sarà allestito un campo da gioco a cielo aperto. La tre-giorni, quarto atto dell’iniziativa, sarà appunto interamente dedicata alla racchetta, un momento durante cui chiunque potrà lasciarsi contagiare dalla “-mania”, accompagnati dagli operatori del centro Timing Spirito Sportivo, Citytennis project e Associazione sportiva dilettantistica tennistavolo Brescia. Il villaggio sportivo sarà accessibile tutti i giorni dell’evento dalle 18,30 alle 23.