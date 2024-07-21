Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 19:00 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma SULLA LITORANEA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTIA E TOR VAJANICA PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE Roma E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 18:30 - Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA SULLA LITORANEA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTIA E TOR VAJANICA PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE ROMA E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 17:30 - Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA SULLA LITORANEA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTIA E TOR VAJANICA PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE ROMA E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 16:30 - I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 13 VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 15. Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA SR313 DI PASSO CORESE DOVE PER INCIDENTE è CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5+000, TRA CASALI E PONTE D’ARMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE ROMA E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA AV ROMA NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASORIA. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma