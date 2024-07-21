Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 15:30 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 13 Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA SR313 DI PASSO CORESE DOVE PER INCIDENTE è CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5+000, TRA CASALI E PONTE D’ARMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE Roma E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA AV Roma NAPOLI CIRCOLazioNE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASORIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 13:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ NEL CENTRO STORICO DI BRACCIANO. VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 13. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 12:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral. LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ NEL CENTRO STORICO DI BRACCIANO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO A POMEZIA, TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’INCROCIO CON LA PONTINA. A BRACCIANO, ULTIMO GIORNO DI “ARTI E MESTIERI”, UNA SERIE DI EVENTI DEDICATI ALLA CELEBRAZIONE DELLE TRADIZIONI ARTIGIANALI E CULTURALI DEL MEDIOEVO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 11:30 - Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AURELIA CODE ALTEZZA MALAGROTTA VERSO ARANOVA. PER IL RESTO IL TRAFFICO E’ SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. romadailynews
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