Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024)1321 LUGLIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA SR313 DI PASSO CORESE DOVE PER INCIDENTE è CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5+000, TRA CASALI E PONTE D’ARMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONEE DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA AVNAPOLI CIRCONE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASORIA.