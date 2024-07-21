Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 13:30 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 13.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. AD ARTENA, PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA A PARTIRE DALLE ORE 17.30, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GALILEO GALILEI E VIA FLEMING.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 12. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEI RUTULI, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’INCROCIO DELLA VIA PONTINA. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral. LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ NEL CENTRO STORICO DI BRACCIANO. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 11:30 - FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AURELIA CODE ALTEZZA MALAGROTTA VERSO ARANOVA. Servizio fornito da Astral. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 10:30 - SI CIRCOLA SU DI UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. E SULLA NETTUNENSE; FILE PER INCIDENTE TRA VIA DEL COMMERCIO E GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. romadailynews
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