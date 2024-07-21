Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 09:30 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. AD ARTENA, PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA A PARTIRE DALLE ORE 17.30, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GALILEO GALILEI E VIA FLEMING. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 08:30 - LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 07. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 19:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA LITORANEA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DI CASTEL PORZIANO, CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA LITORANEA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAPOCOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE ROMA. romadailynews
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