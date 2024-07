Verstappen furioso dopo il contatto con Hamilton | controllo medico? Mandatelo agli steward

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2024) Un quinto posto nel GP dell’Ungheria e tanta frustrazione per Max, nervoso al termine della gara odierna nella quale è stato protagonista di uncon Lewische gli è costato il podio. Il Campione del Mondo in carica ha accusato il rivale britannico di “essersi mosso in frenata” ma è stato bacchettato dal suo ingegnere Gianpiero Lambiase: “lamentarsi via radio è infantile, è infantile!“.non è riuscito però a trattenersi e, in risposta a Lambiase che gli preannunciava unal parco chiuso, ha detto: “possiamo mandare il delegatonell’ufficio degli, così potrà dare un’occhiata a loro! Sto benissimo“. L'articoloilcon: “” CalcioWeb.