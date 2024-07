Venezia 81 | un elefante in Laguna nell’immagine del manifesto ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 21 luglio 2024)81: unindelL’illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti firma per il settimo anno l’immagine del, che raffigura unin, e per il sesto anno la sigla della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, giunta all’81. edizione (28 agosto – 7 settembre 2024). Scrive Lorenzo Mattotti: «Cosa ci fa unin? Sicuramente è un’immagine inconsueta, inaspettata, ma che ci porta indietro con la memoria, quando, molti anni fa, unera arrivato ae si aggirava per le strette calline durante un famoso Carnevale della Biennale, quello del 1981 Questoora attraversa lae percorre le vie della Fantasia, del Mistero e della Magia che si scopre nel Cinema.