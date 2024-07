Usa 2024 Joe Biden cede al pressing e si ritira La lettera con la quale lascia la corsa alla rielezione

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 21 luglio 2024) E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese dimi e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del Segui su affaritaliani.it