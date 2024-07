Un Patto per il fiume Sillaro | Subito un sopralluogo congiunto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Arriva dalper Castello l’ultimo ‘sos’ sul. La civica rappresentata in consiglio comunale dal candidato sindaco nelle ultime comunali Carlo Gherardi lamenta la grave assenza di manutenzioni nel corso degli ultimi anni e ricorda come "da almeno 3 settimane abbiamo presentato un ordine del giorno che punta molto più in alto della semplice pulizia, un odg che venne già bocciato dalla maggioranza il 26 febbraio.