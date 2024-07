Tutte le vittorie e le finali del tennis italiano nel 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Uneccezionale per il, ormai autentica super potenza a livello mondiale. Una stagione iniziata con il successo di Jannik Sinner a Melbourne e proseguita con una serie di altri successi e piazzamenti d’onore a tutti i livelli, in campo maschile e femminile, in singolo e doppio. Andiamo a ripercorrereledisputate in questodai nostriti e dalle nostrete. SINGOLARE MASCHILE Australian Open: Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 Atp 250 Cordoba: Luciano Darderi b. Facundo Bagnis 6-1 6-4 Atp 500 Rotterdam: Jannik Sinner b. Alex De Minaur 7-5 6-4 Masters 1000 Miami: Jannik Sinner b. Grigor Dimitrov 6-3 6-1 Atp 250 Marrakech: Matteo Berrettini b. Roberto Carballes Baena 7-6 6-2 Atp 250 Stoccarda: Jack Draper b. Matteo Berrettini 3-6 7-6 6-4 Atp 500 Queen’s: Tommy Paul b. Lorenzo Musetti 6-1 7-6 Atp 500 Halle: Jannik Sinner b.