Trump | Biden il peggior Presidente della storia USA

(Di domenica 21 luglio 2024) In una telefonata alla CNN pochi minuti dopo l'annuncio delJoedi ritirarsi dalla corsa per le elezioni del 2024, l'exDonaldha descrittocome "di gran lunga ilnelladel nostro Paese". Anche se non è ancora chiaro chi sarà il candidato democratico,ha espresso alla CNN la convinzione che la viceKamala Harris sarà più facile da sconfiggere rispetto a. In una emailsua campagna elettorale,ha dichiarato chesi è dimesso in "completa disgrazia". Secondo quanto riportato da Sky News,ha scritto che ilin carica "ha lasciato la corsa in completa disgrazia" e ha lanciato un appello a "un milione di patrioti pro-" affinché contribuiscano con donazioni alla sua campagna. "Oggi facciamo la", ha aggiunto.