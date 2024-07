Tragica Scoperta a Teramo | Donna di 77 Anni Trovata Morta in Casa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 21 luglio 2024)- Una drammaticaè avvenuta oggi a, dove il corpo di Franca D’Agostino, 77, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Arno. L’allerta è scattata intorno alle ore 13 dopo che alcuni vicini hanno avvertito un odore nauseabondo proveniente dall’appartamento situato al secondo piano di un condominio. Le forze dell'ordine, unitamente ai vigili del fuoco e al personale del 118, sono intervenute sul posto. All'arrivo, il corpo dellaera in stato avanzato di decomposizione, indicando che il decesso era avvenuto alcuni giorni fa. Le cause del decesso non sono ancora state accertate. Le autorità stanno ora indagando sull'accaduto per chiarire le circostanze della morte e stabilire se ci siano eventuali elementi di interesse. leggi tutto