Torino giornalista de La Stampa | Sono stato aggredito da esponenti Casapound

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 21 luglio 2024) E' accaduto in via Cellini all'esterno dell'Asso di Bastoni. Cirio: "Violenza è inaccettabile e va condannata sempre"de LaAndrea Jolyda militanti di. L'aggressione, si legge sul quotidiano, è "avvenuta in via Cellini all'esterno dell'Asso di Bastoni, un circolo storicamente frequentato da simpatizzanti e militanti di estrema destra".