Tennis Berrettini vince torneo Gstaad

(Di domenica 21 luglio 2024) 13.47 Matteoè tornato. Dopo gli infortuni, ecco il nono titolo della sua carrriera: il 28enne romano,ildiin Svizzera battendo in finale 6-3 6-1 il francese Halys in appena 59' di gioco.festeggia così il rientro dopo essere sceso in classifica al numero 82. Ora potrà affrontare nel migliore dei modi i tornei che lo porteranno agli Us Open sul cemento Usa.