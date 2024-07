Tajani rilancia l' obiettivo 20% per Forza Italia E svela il retroscena con i Berlusconi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Non c'è alcun «caso» né polemica con Pier Silvio. A ribadirlo, intervistato dal Corriere della Sera, è Antonio. «Pier Silvio ha detto esattamente quello che dico io, FI deve passare dall'attuale quasi 10% al 20% alle prossime elezioni. È unrealistico perché sempre più l'area da occupare quella tra Elly Schlein e Giorgia Meloni non è rappresentata, a parte da noi. E stiamo lavorando in questa direzione. La pensiamo tutti allo stesso modo». Che vi siete detti nell'incontro a pranzo di venerdì?, chiede Paola De Caro al ministro degli esteri. «È stato un normale incontro come altri. Ma se vuole saperlo, i figli disanno bene il numero di voti che abbiamo preso. Tanti. E sono molto lieti che l'opera del padre venga portata avanti», la risposta.