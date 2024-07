Tabellone Atp Umago 2024 | risultati e accoppiamenti sei italiani al via

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilcompleto e glidel torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa croata consueto appuntamento di fine luglio con i tanti tifosi che abbinano due grandi passioni: il mare e il tennis. E ci sono ben seiai nastri di partenza: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Con Arnaldi e Darderi che si preparano in vista delle Olimpiadi di Parigi. A guidare il seeding c’è un Andrej Rublev in grande crisi. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV ILATP(1) Rublev BYE Ugo Carabelli vs (WC) Mikrut Shevchenko vs Marozsan Monteiro vs (7) Machac (4) F.Cerundolo BYE Q vs (WC) Dodig (WC) Poljicak vs Sonego Muller b.