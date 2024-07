Simeone Lazio LOTITO ACCELERA | pronta QUESTA OFFERTA per convincere il Napoli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024)peril, le ultime sulla trattativa Il calciomercato dellanon si ferma mai. La dirigenza, vista la partenza di Immobile, è ancora alla ricerca di un attaccante di livello. Il prescelto, come raccontato in questi giorni, sembra essere. Il, per far partire l’attaccante,