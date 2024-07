Senaldi | gli azzurri cestinano il Green deal

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Il parere dei conservatori di Giorgia Meloni, che non l'hanno votata dopo che Ursula von der Leyen ha deciso di avvalersi dell'appoggio dei Verdi, è che la maggioranza della presidente durerà pochissimo. Agli occhi degli europarlamentari di Fdi è inevitabile che andrà così, perché una larga parte dei Popolari ha subìto la scelta di Ursula per garantirsi la rielezione, ma in realtà non sopporta gli ultra-ambientalisti e farà loro guerra. Di più, c'è chi addirittura è convinto, nella destra, che quella cinquantina di voti che mancano alla presidente nel confronto tra i partiti che hanno detto che l'avrebbero votata (in potenza 454 teste) e gli europarlamentari a essi appartenenti che davvero lo hanno fatto (401), arrivino soprattutto dai Popolari piuttosto che dai 53 delegati Verdi, i maggiori indiziati del tradimento.