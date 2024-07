Scoperto rave party abusivo nella zona industriale di Rodano | oltre 300 i partecipanti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 21 luglio 2024) Gli agenti della Digos della Questura di Milano e i militari dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno identificato 83 persone e sequestrato tutta l’attrezzatura per la diffusione della musica. L'evento non autorizzato in un capannone abbandonato.