Puglia pioggia al via | prima località segnalata in territorio di Martina Franca Nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Immagine tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della. Nel primouna solapugliese fa registrare una (lieve) precipitazione: masseria Galeone, in piena Valle d’Itria,di. Domani allerta per temporali in. L'articoloal via:, indi Nel proviene da Noi Notizie..