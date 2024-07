Prende fuoco il capannone di stoccaggio della carta di Geofor

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 21 luglio 2024) PONTEDERA – Tanta paura ma soprattutto danni ingenti per ildidia Pontedera per un incendio che è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri (20 luglio). Ad andare ail luogo preposto allodi quei tipi di frazione del rifiuto, dove l’azienda deposita il materiale derivante dalla raccolta differenziata dei Comuni serviti. Fortunatamente, come conferma l’azienda, non ci sono stati feriti ed è al momento impossibile ipotizzare anche una stima sommaria dei danni subiti. Non sono note le cause dell’incendio, ma l’azienda è in contatto con le autorità competenti per accertare quanto prima la dinamica di quanto accaduto. Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del, impegnati prima nello spegnimento delle fiamme poi nello smassamento del materiale per la bonifica.