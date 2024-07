Pozze dopo la pioggia Mercato ancora a mollo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) "La primacaduta ha messo in evidenza come i lavori in piazza della Vittoria siano inutili". Luigi Polzotto, presidente della cooperativa Centro commerciale piazza della Vittoria (che gestisce ilIpogeo), ieri mattina all’apertura del suo negozio si è accorto come si forminodei ristagni: "Giovedì nella parte di piazza interessata dai lavori è stata stesa la guaina che, almeno stando alle promesse, avrebbe dovuto evitare i ristagni d’acqua e quindi le infiltrazioni. Invece è piovuto e si sono formati i ristagni esattamente negli stessi punti". La preoccupazione di Polzotto è che, se ora si dovesse posare un letto di sabbia e poi i ciottoli come impone la Soprintendenza, non si sarebbe risolto il problema che accusa da anni ilipogeo, allagato ad ogni temporale. L’intervento, iniziato da oltre un mese, al momento sta interessando il lato verso il Broletto.