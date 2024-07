Paulo Dybala e Oriana Sabatini sposi a Buenos Aires | gli invitati le foto e i video della cerimonia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 21 luglio 2024)si sono giurati amore eterno ieri, 20 luglio, in Argentina.blindatissima per la coppia che ha chiesto ai lorodi non utilizzare lo smartphone: i giornalisti che li attendevano fuori alla location da loro scelta gli hanno scattato le poche immagini che ora circolano sui social.