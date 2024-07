Pastasciutta antifascista dell' estate 2024 l' antifascismo di chi sostiene la von der Leyen e l' imperialismo USA

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) In tutta Italia, l'si caratterizza per le rassegne dedicate alla "". In molti casi, compare anche il logo del Partito democratico di Elly Schlein, precipitato ultimoa metamorfosi kafkianaa sinistra divenuta ormai semplice guardia fucsia del blocco oliga