Palio il capitano Toscano e Brigante si ‘confessano’ in redazione a La Nazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Siena, 21 luglio 2024 – Ildell’Onda Alessandroe il fantinohanno vinto ildi Provenzano. E ieri, come tradizione ormai da anni, sono venuti nellade Laper un’intervista faccia a faccia che è sempre un’occasione per ‘confessarsi’ a mente fredda e rivelare (qualche) retroscena della Carriera. DIPFABIO «La differenza fra ilvinto nel 2017 e questo del 2024? Il 2017 era l’inizio per me comema anche per Carlo, alla settima Carriera. Bellissimo. Nell’attuale successo c’è da parte mia molta più consapevolezza e lo vedo come il risultato del lavoro svolto negli anni. Il 4 luglio Carlo era il vero: attento, lucido, capace di leggere le situazioni e gestire ilin maniera meravigliosamente semplice», dicein avvio dell’intervista.