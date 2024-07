Omicidio in strada a Spoleto 28enne ucciso a coltellate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 luglio 2024) AGI - Un uomo è statonella notte a, in provincia di Perugia. L'sarebbe avvenuto al culmine di una lite, in, nei pressi di un'abitazione. Il ferito avrebbe cercato di allontanarsi a piedi, forse per chiedere aiuto, per poi stramazzare al suolo. Alcuni passanti avrebbero dato l'allarme. In procura è in corso un interrogatorio a un uomo. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di