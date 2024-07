Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara di lunedì 5 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Tutti gliinalledi. Si apre l’ultima settimana della rassegna a cinque cerchi con l’Italia che vede al via numerosi atleti. Programma ricchissimo come sempre tra beach volley, triathlon, tuffi, tiro a segno, vela, badminton, equitazione, tuffi, canoa e molto altro ancora. Ecco, di seguito, la lista delle gare di giornata con azzurre e azzurri impegnati aggiornata in tempo reale in base ai risultati sui campi