Non deve passare il messaggio che grasso è bello | una ventenne obesa può non avere acciacchi ma ne avrà di sicuro a 50 anni Cosa farebbe la differenza? Essere gentili con chi è obeso capire che dietro la malattia ci sono storie di sofferenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 21 luglio 2024)obese non è una colpa, perché l’obesità è unacronica come l’ipertensione, il diabete, l’asma: non si risolve mangiando di meno e muovendosi di più. È in sintesi ildella Dichiarazione di Venezia, firmata in laguna in occasione dell’ultimo congresso dell’European Association for the Study of Obesity.