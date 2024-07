Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo si sono sposati | la cerimonia in Toscana gli invitati vip le foto

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 21 luglio 2024)si è sposato in gran segreto. L'attore, noto per i suoi ruoli in film come Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi, Maschi contro femmine, ha sposato la fidanzata Aliin unaintima celebrata privatamente tra le colline del Chianti, in, che