Napoli Osimhen andrà al PSG per meno della clausola | in Arabia erano pronti a versare tutti e i 130 milioni

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 21 luglio 2024) “Il PSG sta pianificando di avanzare nei colloqui per João Neves e! João ha concordato condizioni personali e vuole il PSG come accordo ora ai club, colloqui in corso con il Benfica. Il Paris Saint-Germain dovrebbe migliorare la propria offerta dopo la proposta iniziale di 70di euro, i negoziati sono in corso”. L'articoloal PSG per: ine i 130