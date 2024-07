Mosca ' conquistati due villaggi ucraini in prima linea'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) L'esercito russo ha preso il controllo di altri duein: Andriivka, nella regione orientale di Lugansk, e Pishchane nella regione nord-orientale di Kharkiv. Il ministero della Difesa russo ha annunciato nel suo briefing quotidiano che le sue unità hanno "liberato" entrambi gli insediamenti e hanno "occupato linee e posizioni più favorevoli". Lo scorso settembre le forze ucraine avevano riconquistato ilo di Andriivka, caduto precedentemente in mano ai russi. A metà settembre, infatti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva definito la liberazione delo "un risultato significativo e molto necessario per l'Ucraina in direzione di Bakhmut". "I nostri soldati hanno liberato Andriivka.