Molto il regista di Pomigliano Salvatore Piscicelli | lutto nel cinema italiano

(Di domenica 21 luglio 2024) ROMA – Il mondo delpartenopeo è inper la scomparsa del, originario did’Arco., un uomo riservato e personale, si è spento questa mattina a Roma, città adottiva che non ha mai sentito come sua, all’età di 76 anni. Conosciuto per essere un osservatore attento del lavoro altrui e un audace sperimentatore del linguaggiotografico,aveva iniziato la sua carriera come criticotografico. Sebbene ritenesse esagerato il titolo di “maestro”, questo era il riconoscimento datogli dai suoi “fratelli d’arte” Mario Martone e Paolo Sorrentino. Nato ad’Arco il 4 gennaio 1948,crebbe nella Napoli dei primi anni ‘70, un periodo di grande fermento culturale caratterizzato dal rinnovamento musicale, l’eredità teatrale della scuola De Filippo e l’emergere di talenti nell’underground cittadino.