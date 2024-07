Mistero in mezzo al fiume | C’è un cavadere nel Serio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) La segnalazione è arrivata da un cittadino che ieri mattina, attorno alle 10.30, ha notato il corpo di un uomo arenato tra le rocce del, tra Pedrengo e Seriate, vicino alla piazzola ecologica. Solo avvicinandosi ha avuto la sicurezza che si trattava del corpo di un uomo, in posizione prona e con solo una maglietta addosso. A recuperarlo, più tardi, sono stati i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, arrivati sul posto assieme ai carabinieri. Quel corpo dovrebbe appartenere a un uomo di carnagione chiara, di età compresa fra i 35 e i 50 anni di età. Il condizionale in questa fase è d’obbligo. A una prima ispezione non risultano segni di ferite evidenti tali da far pensare a qualcosa di violento. Pare fosse in acqua da parecchio tempo, sicuramente da giorni.