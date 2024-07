Migranti nuovi sbarchi a Lampedusa | approdate quasi 200 persone

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 21 luglio 2024) Continuano glidi200sono arrivate in quattro, gli ultimi 70 a bordo della nave ong Sea Watch, autorizzata dalle autorità italiane. In 126, invece, sono approdati a bordo di tre imbarcazioni avvistate e soccorse dalla capitaneria di porto e dalla guardia di finanza: secondo quanto riferito ai soccorritori, sarebbero partiti da Sfax, in Tunisia.