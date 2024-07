Matteo Berrettini vince l’Atp di Gstaad | sconfitto in due set il francese Halys

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) Èil vincitore del250 di, in Svizzera. Il tennista azzurro hain finale ilQuentincon il punteggio di 6-3, 6-1.aveva conquistato la finale del torneo dopo aver battuto il greco Stefanos Tsitsipas in due set: 7-6 e 7-5. «Con Tsitsipas ho giocato il mio tennis migliore nel momento più importante. La finale con? Sarà una partita molto difficile», aveva dichiaratoalla fine del match contro il greco. Per il tennista azzurro si tratta della terza finale aldi. La prima fu nel 2018, quando batté lo spagnolo Roberto Bautista Agut e vinse il primo titolo Atp della sua carriera. La seconda volta, nel 2022, fuinvece dal norvegese Casper Ruud. Da domani, lunedì 22 luglio,sarà il numero 50 al mondo nel ranking Atp.