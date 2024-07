Marotta | ITALIA? Il problema è che molti non possono permettersi le SCUOLE CALCIO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024) Le parole di Beppe, presidente dell’Inter, sui problemi strutturali delno dopo l’eliminazione ad Euro 2024 In occasione dell’ evento Sport e sostenibilità: gli impianti futuribili per la didattica sportiva all’Hellenia Yacthing Hotel di Giardini Naxos ha parlato il presidente dell’Interche si esprime riguardo il brutto europeo per l’. PAROLE – La mancanza di disponibilità economica