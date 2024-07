LIVE – Verona-Rovereto 6-1 | amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Latestuale diestiva in vista del prossimo campionato di Serie A. Seconda uscita pre stagionale per la squadra scaligera, che si appresta ad affrontare la formazione trentina che milita in Eccellenza. Mister Zanetti come di consueto ruoterà molti giocatori, per vedere all’opera i nuovi arrivi e la vecchia guardia. L’incontro andrà in scena alle ore 17.00 di domenica 21 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 HELLAS– Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Frese; Belahyane, Serdar; Tavsan, Harroui, Mitrovic; Mosquera. In panchina – Toniolo, Berardi, Perilli, Ghilardi, Lazovic, Nwanege, Bragantini, Ceccherini, Dani Silva, Cisse, Ajayi, Dawidowicz, De Battisti, Luna.