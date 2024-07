LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA | Superpole Race e gara-2 Bulega ci riprova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella domenica del Gran Premio della, sesto appuntamento del Mondiale2024. Sul tracciato di Most ci attende una giornata di estrema importanza, per il presente e per il prosieguo del campionato. La giornata prenderà il via alle ore 11.00 con la, quindi alle ore 14.00 sarà la volta della attesissima-2. Ieri abbiamo assistito all’ennesimo successo dominante di Toprak Razgatlioglu che ha preceduto Danilo Petrucci e Andrea Iannone. Quarto Alvaro Bautista davanti a Remy Gardner e Nicolò. Dopo-1 di Most la classifica generale vede sempre più saldamente al comando Toprak Razgatlioglu con 256 punti, con 46 punti di margine su Nicolò, mentre è terzo Alvaro Bautista con 199.