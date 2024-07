LIVE – Lazio-Triestina amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, matchin programma alle 18:00 di domenica 21 luglio nella cornice dello stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Terzo test per gli uomini di Marco Baroni che fin qui hanno affrontato una rappresentativa locale e il Trapani. La– che milita nel girone A di Serie C – è un altro impegno da non sottovalutare in una fase del precampionato che inizierà a fornire prime risposte sul gioco e sulla condizione fisica. La campagna abbonamenti procede e così anche il mercato. Lavuole farsi trovare pronta per l’inizio del campionato e questo test darà buone indicazioni sulla crescita di Castellanos e compagni. Tanta attesa anche per i nuovi acquisti, a partire da Gaetano Castrovilli, ultimo arrivato e pronto a mettersi in gioco dopo anni difficili sul piano fisico.