LIVE Italia-Francia Europei U18 2024 in DIRETTA | gli azzurrini si giocano il titolo!

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:11 Cammino immacolato per gliche, dopo aver dominato la pool B con 7 successi e appena 2 set persi, ieri hanno avuto la meglio sulla Polonia in semifinale (3-1). 17:08 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la finale deglidi volley maschile U18. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la finale deglidi volley maschile U18. Ancora una volta l’dimostra di essere una delle potenze mondiali allo giovanile, e non solo, questa sera glipartiranno con i favori del pronostico, l’obiettivo è sollevare la coppa al cielo! Percorso immacolato fino a questo momento per l’: 7 vittorie su 7 nella fase a gironi con appena due set persi e successo ieri in semifinale contro la Polonia (3-1).