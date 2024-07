LIVE F1 GP Ungheria in DIRETTA | la Ferrari ci vuole provare Norris dalla pole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara del Gran Premio diall’Hungaroring di Budapest. Ormai il dominio di Max Verstappen non è tale come nella sorsa stagione, quantomeno allo di prestazioni. Sul fronte della classifica generale, infatti, il tre-volte campione del mondo ha un gran vantaggio che lo avvicina al poker iridato, ma la McLaren sta facendo grandi cose. La scuderia britannica ha lavorato alla grande anche durante questo fine settimana e ha monopolizzato la prima fila, aspetto non da poco su un circuito in cui è difficile sorpassare. La situazione è davverollata in generale in pista.