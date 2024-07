LIVE – Berrettini-Halys 0-1 finale Atp Gstaad 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il romano si è confermato su standard elevatissimi anche nel penultimo atto contro il greco Stefanos Tsitsipas, prima testa di serie, costretto ad arrendersi dopo quasi due ore di contesa. Vittoria in due set anche per il qualificato transalpino (n° 192 del ranking mondiale), che ha sorpreso il più quotato tedesco Jan-Lennard Struff. Tra i due si tratta del primo scontro diretto in carriera sul circuito maggiore epartirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per il bombardiere azzurro c’è il nono titolo ATP, quello che sarebbe il secondo vinto nella località elvetica dopo l’altro vinto nel 2018. In mezzo anche lapersa nell’edizione di due anni fa contro il norvegese Casper Ruud.