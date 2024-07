Lierna incidente in moto sulla Sp 72 | 52enne si schianta contro i paletti in ferro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024)(Lecco), 21 luglio 2024 – Gravestradale anella mattina di oggi, domenica 21 luglio,Sp 72 che costeggia la sponda orientale del ramo lecchese del lago di Como. Unciclista di 52 anni, in sella alla sua Yamaha FZ1, ha perso illlo del mezzo di grossa cilindrata che stava guidando. Stava percorrendo la provinciale rivierasca nel tratto di via Roma, che attraversa il paese, all'altezza della spiaggia della Riva Bianca. È scivolato, uscendo di strada e finendo perrsialcuniin metallo che ha abbattuto come birilli. È rimasto poi impigliato in una catena che univa le stanghe. Lo hanno soccorso i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello del Lario. Sono stati mobilitati pure i soccorritori dell'eliambulanza di Como.