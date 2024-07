Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 21 luglio 2024) Le aperture dei giornali sono concentrate sulla politica estera: Biden e l'ipotesi ritiro della candidatura per la Casa Bianca, il primo comizio di Trump dopo l'attentato, l'attacco israeliano contro gli Houthi, la partita di Meloni in Europa sulle deleghe e le Commissioni. Non manca la politica interna con il botta e risposta tra Salvini e Tajani e le interviste ai ministri Nordio e Piantedosi