Lazio segnali importanti per ZACCAGNI | ecco il NUMERO DI MAGLIA in amichevole

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di amichevoli estive per ladi Marco Baroni che sfida la Triestina.le ultime informazioni Ladi Marco Baroni, alla sua prima stagione sulla panchina dei biancocelesti, scende in campo per affrontare la Triestina in questaestiva in vista degli impegni ufficiali delle due squadre. Mattianon partirà dal