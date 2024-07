La Semaglutide aiuta a dimagrire Ma serve il medico

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di domenica 21 luglio 2024) La notizia tanto attesa è arrivata: la, innovativa molecola nata per la cura del diabete, è ora prescrivibile anche per il trattamento di obesità e sovrappeso, in dosaggi diversi e con una sola somministrazione settimanale invece che giornaliera.