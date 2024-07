La cultura dell’odio cresce sempre di più | è questo il Paese che vogliamo?

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di domenica 21 luglio 2024) Due ragazzi gay sono stati presi a pugni, calci e frustate mentre camminavano per le strade di Roma da tre coetanei accecati dall'odio. Sono stati riconosciuti e fermati dalle forze dell'ordine. "Spero che sia prevista per loro una punizione esemplare non per vendetta, ma per salvarli" dichiara Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune