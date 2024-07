Kamala Harris parla già da candidata | “Farò di tutto per unire la nostra nazione e battere Trump”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 21 luglio 2024) La vice presidente USA in pole position per la nomination dem: "Faròciò che è in mio potere peril Partito Democratico e laper sconfiggere Donald Trump e la sua agenda estrema. Abbiamo 107 giorni da qui alle elezioni. Commo insieme. E insieme vinceremo".